Marcia indietro dopo le richieste "da parte di associazioni dei consumatori"

Stop al nuovo regolamento bagagli sulle Frecce. “Alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori, Trenitalia comunica che ha deciso di sospendere l’applicazione, a partire dal 1 marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno”. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda. Da domani doveva scattare il nuovo regolamento con limitazioni al numero e alle dimensioni dei bagagli da portare a bordo, così come a monopattini e bicicletti.

Cosa prevedeva il nuovo regolamento

A partire dal 1° marzo 2024 sulle Frecce di Trenitalia, era stato comunicato che si potevano portare gratuitamente fino ad un massimo di due bagagli a passeggero. “Se si viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 161 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm); se si viaggia in prima classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 183 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 120 cm)” diceva l’azienda.

“Se il passeggero trasporta sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette (tutte le tipologie, purché smontate e/o pieghevoli) e monopattini elettrici può trasportarli in aggiunta al numero di bagagli consentito, a condizione che la somma delle dimensioni totali di sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali non sia superiore a 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità) e che le dimensioni della sacca della bicicletta non siano superiori a 80x110x45 cm.

Chi viaggia sulle Frecce è invitato ad apporre su ciascun bagaglio un’etichetta recante, in maniera chiara e leggibile, il tuo nominativo e i tuoi contatti di riferimento.

Se non vengono rispettate le disposizioni previste è prevista una multa di 50 € e si dovrà comunque provvedere a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata