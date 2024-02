Cinquanta euro di multa per chi trasgredisce

Cambiano le regole dei bagagli sui treni. A partire dal 1° marzo 2024 sulle Frecce di Trenitalia, si possono portare gratuitamente fino ad un massimo di due bagagli a passeggero. Se si viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 161 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm); se si viaggia in prima classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 183 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 120 cm).

Se il passeggero trasporta sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette (tutte le tipologie, purché smontate e/o pieghevoli) e monopattini elettrici può trasportarli in aggiunta al numero di bagagli consentito, a condizione che la somma delle dimensioni totali di sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali non sia superiore a 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità) e che le dimensioni della sacca della bicicletta non siano superiori a 80x110x45 cm.

Chi viaggia sulle Frecce è invitato ad apporre su ciascun bagaglio un’etichetta recante, in maniera chiara e leggibile, il tuo nominativo e i tuoi contatti di riferimento.

Se non vengono rispettate le disposizioni previste è prevista una multa di 50 € e si dovrà comunque provvedere a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

