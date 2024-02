Si ritiene che appartenga ad Alberto Pittarello, sospettato dell'omicidio di Sara Buratin

Sono ancora sospese le operazioni di recupero del furgone individuato a sette metri di profondità sul fondale del torrente Bacchiglione, e che si ritiene appartenere ad Alberto Pittarello, 39 anni, di cui si sono perse le tracce due giorni fa, principale sospettato della morte di Sara Buratin, 41 anni, uccisa con almeno una ventina di coltellate dopo essere stata aggredita di spalle nel cortile della casa della madre, Mariagrazia, a Bovolenta, in provincia di Padova.

A rendere complicate le operazioni di recupero del mezzo, il maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il Veneto: il torrente Bacchiglione, infatti, ha raggiunto i livelli di piena e non vi sono le condizioni per consentire le operazioni in sicurezza di vigili del fuoco e carabinieri. Secondo quanto apprende LaPresse, gli inquirenti si concentrano sulla pista secondo cui, all’interno del furgone, vi sia Pittarello. Non vi sono indizi, in questo momento, che lasciano ipotizzare che l’uomo abbia simulato il suicidio. Dopo il feminicidio, il 39enne è scomparso. Lungo gli argini del torrente, i carabinieri di Padova hanno ritrovato tracce di pneumatici e poco distante anche il cellulare dell’uomo.

