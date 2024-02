L'autista del mezzo, un uomo di 55 anni, non è riuscito a evitare l'impatto con il pedone

Un uomo di 70 anni è stato investito da un furgone ed è morto. L’incidente è avvenuto stamani, intorno alle 9, in via del Sacco, al civico 2, a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. L’autista del furgone, un uomo di 55 anni, non è riuscito a evitare l’impatto con l’uomo. Giunti sul posto i soccorsi di Areu hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, mentre l’autista del furgone è stato trasportato in codice verde nell’ospedale di Esine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata