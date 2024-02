Il corteo ieri sera, concluso poco prima delle 21

E’ terminata intorno alle 21, ieri sera, la manifestazione degli studenti nei pressi del Teatro dell’Opera di Roma organizzata dopo i fatti di Pisa. La situazione è tornata alla normalità dopo che un gruppo di partecipanti aveva abbandonato il luogo del presidio per raggiungere il Viminale per protestare contro il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il Pd chiede a Meloni di riferire

“Le parole del Presidente Mattarella non possono cadere nel vuoto. Abbiamo capito che il Ministro Piantedosi ha ricevuto la ‘linea’ con una telefonata da Palazzo Chigi, parlando solo oggi e a distanza di ore dai fatti di Pisa. E allora siamo convinti che questa volta debba essere direttamente la Presidente Meloni a spiegare come sia stato possibile alzare i manganelli su giovani manifestanti inermi”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

