Maxi operazione della Polizia: effettuati anche ingenti sequestri

Maxi operazione della Polizia – con oltre mille agenti impiegati – a Bari e nell’area metropolitana del capoluogo per dare esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emesse dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 130 indagati. I soggetti finiti nel mirino delle autorità sono accusati di associazione mafiosa, estorsioni, porto e detenzioni di armi da sparo, illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti, frode in competizioni sportive. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso, nonché del reato di cui all’articolo 416 ter del codice penale in quanto è stato possibile documentare l’ingerenza elettorale politico-mafiosa, nelle consultazioni amministrative per le elezione comunali di Bari, del 26 maggio 2019. La polizia ha effettuato anche ingenti sequestri di natura patrimoniale.

