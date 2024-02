La situazione nella regione resta al centro dei pensieri del Pontefice

La situazione in Medio Oriente sempre al centro dei pensieri del Papa. “Non dimentichiamoci di pregare per la Palestina, per Israele e i i tanti popoli dilaniati dalla guerra e di aiutare concretamente chi soffre. Pensiamo alla tanta sofferenza, ai bambini feriti innocenti”, ha detto Francesco, dopo aver recitato l’Angelus affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico su Piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata