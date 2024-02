A rivelarlo è stata la trasmissione Quarto Grado

Rosa Bazzi, condannata all’ergastolo con il marito Olindo Romano per la strage di Erba, è libera di lavorare fuori dal carcere. A rivelarlo è stata la trasmissione Quarto Grado, che mostra anche un video della donna immortalata per strada mentre getta un sacchetto di rifiuti. Stando a quanto ricostruito dalla trasmissione di Rete4, Rosa Bazzi, detenuta nel carcere di Bollate, ogni giorno lascia il penitenziario per andare a lavorare presso una cooperativa sociale nell’hinterland milanese.

Condannati in via definitiva all’ergastolo, Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno ottenuto la revisione del processo, la cui prima udienza si terrà il prossimo primo marzo in Corte d’Appello a Brescia. Nella strage, avvenuta la sera dell’11 dicembre 2006, persero la vita Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata