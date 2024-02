Cartelli con i volti insaguinati di alcuni membri del governo

Sono alcune migliaia le persone che a Milano, in piazzale Loreto, stanno dando vita a una manifestazione per chiedere di cessare il fuoco in Palestina. Dietro lo striscione con la scritta ‘Con la resistenza palestinese blocchiamo le guerre coloniali e imperialiste’, marciano realtà legate alla politica, al sindacato e al mondo dell’associazionismo, tra le quali Arci e Assopace, il sindacato di base Cub, Sinistra italiana, Potere al Popolo e Rifondazione, con in testa, a guidare il corteo lo spezzone dell’associazione Palestinesi in Italia.

Cartelli con i volti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di alcuni membri del Governo tra cui il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il titolare dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, macchiati di sangue sono comparsi durante il corteo.

