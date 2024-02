Gli avvocati Antonio Nebuloso e Claudia Di Brigida: "È un fatto neutro, per meglio fondare un'eventuale condanna"

“Il giudice ha accolto la perizia per la seminfermità mentale. Allo stato è un fatto neutro, è una verifica per meglio fondare, non creare un vulnus in una eventuale sentenza di condanna, e ha nominato un perito, il signor Ferracuto“. Lo hanno dichiarato gli avvocati Antonio Nebuloso e Claudia Di Brigida, legali dei genitori di Michelle Causo, la 17enne assassinata a coltellate in un appartamento di Primavalle il 28 giugno 2023, fuori dal Tribunale per i Minorenni di Roma dopo la prima udienza del processo nei confronti del coetaneo di origine cingalese accusato dell’omicidio della giovane. “Il pm ha confermato che è in grado di intendere e volere anche in base a una serie di verifiche da parte di psicologi e assistenti sociali. In nessuna di queste relazioni è apparso qualcosa di patologico. Noi siamo sereni. Gli avvocati del ragazzo vorrebbero fosse ricoverato in una comunità per curare questo disturbo della personalità e per disintossicarsi dalle droghe che assumeva“, hanno aggiunto gli avvocati.

