Il corpo di Carol Maltesi fu ritrovato solo due mesi dopo il delitto

E’ stato condannato a 30 anni di carcere Davide Fontana per l’omicidio di Carol Maltesi, uccisa nel gennaio 2022 a Rescaldina. La Corte d’Assise di Busto Arsizio (Varese) ha escluso le aggravanti della premeditazione, i motivi abietti e futili e le sevizie per crudeltà. La sentenza è arrivata dopo diverse ore di camera di consiglio. “Ringraziamo i consultenti per il loro prezioso aiuto” è il commento a LaPresse dell’avvocato della difesa, Stefano Paloschi.

Secondo quanto si apprende, sono state concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle residue aggravanti. L’accusa aveva chiesto per Davide Fontana l’ergastolo. Il corpo di Carol Maltesi fu ritrovato solo due mesi dopo il delitto, chiuso in alcuni sacchi dell’immondizia.

