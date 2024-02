Cinque sono attualmente detenuti in istituti penali minorili, altri due sono collocati in comunità

Il gip del Tribunale per i minorenni di Napoli Umberto Lucarelli ha disposto il giudizio immediato per i 7 minori accusati degli stupri ai danni di due cuginette, rispettivamente di 10 e 12 anni all’epoca dei fatti, avvenuti a Caivano (Napoli) tra giugno e luglio del 2023. L’udienza è stata fissata dal gip al prossimo 28 marzo. Dei 7 minorenni coinvolti, 5 sono attualmente detenuti in istituti penali minorili, altri 2 sono collocati in comunità. Insieme a loro sono indagati due maggiorenni, per i quali la Procura di Napoli Nord lo scorso 14 febbraio ha chiesto il giudizio immediato.

