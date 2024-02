"Spazio al futuro" lo slogan del capoluogo piemontese

(LaPresse) Torino e il Piemonte hanno inaugurato ufficialmente l’anno che vedrà il capoluogo pedemontano Capitale della Cultura di Impresa. Nella cornice della grande Sala Agnelli dell’Unione Industriali il Sindaco Stefano Lo Russo, il Presidente della Regione Alberto Cirio e molti imprenditori del territorio ma anche di primo piano dell’industria italiana hanno animato incontri e dibattiti su innovazione e tradizione, sostenibilità e transizione energetica, formazione e sfide del futuro. Proprio Spazio al Futuro è lo slogan che a Torino ha portato il titolo e la responsabilità di una festa italiana lunga un anno. Eventi, mostre, convegni, progetti educational e porte aperte ai ‘musei di impresa’. “Torino e il Piemonte sta diventando cuore logistico dell’Europa – ha ricordato il Presidente Cirio – quindi non solo imprese e innovazione ma i grandi corridoi che entro una decina di anni trasferiranno le merci in tutta Europa passano dalla nostra Regione e Città”. Marco Lavazza, Presidente dell’omonimo Gruppo, ha voluto chiamare ancora una volta alle sinergie verticali e trasversali per fare sistema: “solo se tutti cooperiamo – ha detto – Torino può continuare a prosperare ed a rimanere tra le più importanti a livello italiano ed europeo, solo se tutte le anime cooperano fra di loro”. Poi le banche e la finanza che, secondo la Presidente di Bper Banca Flavia Mazzarella, devono non solo favorire con un contributo individuale e personale per la transizione ma anche per lo stesso tessuto produttivo, “le bache – ha evidenziato Mazzarella – devono avere un ruolo trainante”. Confindustria, per bocca della Vice Presidente per Ambiente, Sostenibilità e Cultura Katia Da Ros: è questo anno sarà un momento molto importante per lavorare sulla consapevolezza di tutti gli imprenditori. Con il proprio operato bisogna sapere che si produce valore economico ma anche valori ambientali, sociali e culturali”. La Mole Antonelliana per l’occasione lunedì sera si è illuminata con i colori e il logo di Torino Capitale di Impresa”.

