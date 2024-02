I vigili del fuoco stanno cercando di rimuovere le travi di cemento che incombono sopra le macerie

Ancora senza esito le ricerche da parte dei vigili del fuoco, proseguite tutta la notte, dell’ultimo operaio che risulta ancora disperso dopo il crollo che si è verificato la mattina di venerdì 16 febbraio nel cantiere del supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti a Firenze. I vigili del fuoco, con il supporto di due gru, stanno cercando di rimuovere le pesanti travi di cemento che incombono sulle macerie sotto le quali si dovrebbe trovare il disperso, e da dove sono già stati estratti i corpi di quattro suoi colleghi, mentre altri tre sono rimasti feriti. Domenica, intanto, la ministra del lavoro Marina Calderone ha visitato il cantiere di via Mariti e successivamente i tre feriti in ospedale per portare il cordoglio e la vicinanza del governo alle famiglie delle vittime. Poi la sera, davanti al cantiere, si è tenuto un presidio di abitanti del quartiere, alcune centinaia, che hanno voluto esprimere il dolore per le morti e ribadire il loro no alla costruzione del centro commerciale, al posto del quale avrebbero voluto che sorgesse un parco.

