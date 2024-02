Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie

Ancora senza esito le ricerche dell’ultimo operaio disperso dopo il crollo venerdì mattina nel cantiere del supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti a Firenze. I vigili del fuoco, con il supporto di due gru, stanno cercando di rimuovere le pesanti travi di cemento che incombono sulle macerie sotto le quali si dovrebbe trovare un 56enne di nazionalità marocchina e da dove sono già stati estratti i corpi di quattro suoi colleghi, mentre altri tre sono rimasti feriti.

