Quattro le vittime accertate, mentre i feriti sono tre

Proseguono a Firenze le ricerche dei vigili del fuoco dell’ultimo operaio ancora disperso sotto le macerie dopo il crollo nel cantiere in via Mariti per la realizzazione di un supermercato Esselunga. Quattro le vittime accertate mentre i feriti sono tre: due sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata