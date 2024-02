I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte tra le macerie

I Vigili del Fuoco hanno recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio, dopo l’incidente nel cantiere in via Mariti a Firenze, dove la mattina di venerdì 16 febbraio si è verificato il crollo dei piloni principali della struttura in costruzione del nuovo centro commerciale Esselunga. Il bilancio del crollo, al momento, è di quattro operai morti, tre feriti, due dei quali in modo grave ma non in pericolo di vita, e un disperso, che i Vigili del Fuoco e Usar (Urban Search and rescue) stanno ancora cercando tra le macerie.

