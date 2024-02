L'incidente sul lavoro a Campolasta, in Val Sarentino

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato ieri sera in Alto Adige. Poco prima delle 20 a Campolasta, in Val Sarentino, un contadino è rimasto ucciso dopo essere rimasto schiacciato dall’escavatore sul quale stava lavorando su un pendio sotto al maso Pronger. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Sarentino, ma nonostante la velocità dei soccorsi, l’uomo, un 56enne, non ce l’ha fatta. A dare l’allarme la famiglia.

