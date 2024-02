Durante il presidio gli agricoltori distribuiscono volantini per rilanciare un'altra manifestazione in programma sabato 17 febbraio

Il giorno dopo la manifestazione del Circo Massimo, i trattori scendono di nuovo in piazza anche se ‘in forma diversa’. Questa mattina la Questura di Roma ha autorizzato quattro trattori a presidiare altrettante piazze di Roma (piazzale Ostiense, Piazza San Giovanni, Piazzale della Civilità e del Lavoro e piazzale Tuscolano).

Durante il presidio gli agricoltori distribuiscono volantini per rilanciare un’altra manifestazione in programma sabato 17 febbraio in piazza Bocca della Verità. Durante la giornata è in programma anche la distribuzione di mazzi di verdure per sensibilizzare la cittadinanza alla protesta. “Il consenso è molto alto – spiega a La Presse Filippo, calabrese che da giorni presidia il campo di via Nomentana – vogliamo che la gente capisca quali sono i nostri problemi”

