Secondo i vigili del fuoco, la situazione è sotto controllo

60 vigili del fuoco impegnati dalle prime ore della notte per un incendio nella zona industriale di Concorezzo, in Monza-Brianza: in fiamme quattro capannoni con attività commerciali all’interno, nessuna persona coinvolta. Secondo i vigili del fuoco, la situazione è sotto controllo.

