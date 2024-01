Circa 25 vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. L'industria Planet Farms si trova a ridosso dell'autostrada A4

Un incendio di vaste proporzioni è divampato all’alba di oggi a Cavenago di Brianza, in provincia di Monza Brianza, in un capannone industriale nell’azienda Planet Farms. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. In supporto alle squadre della sede di Monza, il Comando dei vigili del fuoco di Milano ha inviato 5 squadre per un totale di circa 25 uomini. Fra queste anche gli esperti del nucleo Nbcr, nucleare-biologico-chimico-radiologico. L’intervento è al momento in corso e i pompieri sono al lavoro nel capannone che ha sede in via Santa Maria in Campo 10, a ridosso dell’autostrada A4.

