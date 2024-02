Scritte che inneggiano al tradimento dei principi sindacali portati avanti negli anni dallo stesso sindacato italiano

Nella notte a Torino, un gruppo riconducibile alla galassia No Vax ha imbrattato la storica sede della CGIL di via Pedrotti con scritte che inneggiano al tradimento dei principi sindacali portati avanti negli anni dalla stessa Confederazione Generale Italiana del Lavoro: alcune delle frasi scritte con una vernice rossa sui muri adiacenti l’ingresso principale sono ‘nazisti’, ‘traditori dei lavoratori’ e ‘servi del wef’, oppure ‘libertà e diritti’, ‘vax = morte’ e ‘art.32 comma 2’. Tutte queste scritte sono accompagnate dal simbolo della W cerchiata, riconducibile ai gruppi No Vax già noti alle cronache cittadine e che nei mesi scorsi hanno imbrattato con parole simili anche le sedi della Fiom e della Uil, oltre che il liceo classico Cavour.

