Foto di archivio

La vittima è un'anziana di 82 anni, il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso

Una donna di 82 anni è stata investita e uccisa a Roma. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, in Via della Salvia, all’altezza del civico 117. Alla guida dell’auto che ha travolto la vittima un ragazzo di 24 anni che si è fermato a prestare soccorso. I rilievi sono condotti dal X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha dovuto chiudere la via della Salvia, da via delle Case Basse a via delle Calle. Accertamenti in corso da parte delle pattuglie della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

