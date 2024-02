Dieci i mezzi autorizzati a sfilare per la Capitale dopo essere partiti dal presidio di Cecchina

I dieci trattori autorizzati a sfilare a Roma sono arrivati al Circo Massimo, dopo essere partiti dal presidio di Cecchina (paesino in provincia della Capitale). Tutti i mezzi che partecipano al corteo aderiscono al movimento degli agricoltori del CRA che ha indetto la manifestazione del 15 febbraio. Continua dunque la battaglia dei contadini e dei professionisti del settore, contrari alle politiche agricole europee. Protesta che investe non solo l’Italia ma anche il resto dell’Ue, tra cui Paesi come Francia e Spagna.

