E’ in corso all’Istituto di Medicina Legale di Milano l’autopsia sul cadavere di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa dalla sua abitazione di Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio successivo con la testa infilata in due sacchetti di plastica e il corpo all’interno di due sacchi neri. Il secondo esame autoptico, dopo la riesumazione del cadavere avvenuta pochi giorni fa, è stato disposto dalla Procura di Trieste e affidato al collegio di esperti guidato dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo.

Tra i questi peritali formulati dalla sostituta procuratrice di Trieste Maddalena Chergia, il medico legale – già consulente delle procure per vicende come Yara Gambirasio, Elisa Claps, Stefano Cucchi – dovrà stabilire se sia possibile risalire ad azioni violente compiute nei confronti di Resinovich o sostanze nei resti del corpo attraverso esami tossicologici e individuare qualunque elemento utile a datare con precisione il momento e il giorno del decesso, uno dei punti interrogativi dell’intera vicenda. All’esame possono partecipare anche i consulenti dei parenti di Liliana Resinovich fra cui l’ex Generale del Ris dei carabinieri, Luciano Garofano, per il marito della donna Sebastiano Visentin.

