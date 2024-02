Foto dall'archivio

I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio divampato al secondo piano

È di sette persone in ospedale il bilancio dell’incendio che si è sviluppato stamani in via Padre Luigi Monti, al civico 44, a Saronno, in provincia di Varese. I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre. Un uomo di 81 anni è stato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano per ustioni di secondo grado al volto, al collo e alle braccia; un uomo di 49 anni è stato soccorso e portato nell’ospedale di Legnano per ustioni di primo grado al volto; una donna di 90 anni ha presentato sintomi da inalazione da fumo; altre 4 persone sono state portate negli ospedali Sant’Anna, Saronno e Garbagnate per inalazione di fumo.

