L'esibizione sulla scalinata di piazza di Spagna

Decine di attiviste si sono riunite a Roma per un flash mob contro la violenza di genere. Un gruppo di ballerine e ballerini si è esibito sull’iconica scalinata di piazza di Spagna il giorno di San Valentino per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. “C’è una parola che non può essere accostata alla parola amore, quella parola è violenza”, ha detto Luisa Rizzitelli, coordinatrice della sezione italiana di ‘One Billion Rising’, movimento internazionale nato nel 2013 su iniziativa della drammaturga Eve Ensler, autrice di ‘I monologhi della vagina’. “È qualcosa che riesce a unire tutti, è una data simbolica. Abbiamo voluto renderla simbolica contro la violenza sulle donne”, ha aggiunto. L’evento è stato organizzato in varie città d’Italia e in altri Paesi del mondo da ‘One Billion Rising’. Ogni anno questa campagna riunisce migliaia di persone in oltre 100 piazze di tutto il mondo nel giorno di San Valentino. All’evento di Roma hanno preso parte altre organizzazioni, tra cui la Ong ‘Differenza Donna’ e Amnesty International. Rizzitelli afferma che i numeri sono drammatici. Dall’inizio di quest’anno in Italia sono già state uccise 15 donne.

