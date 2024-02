Il legale Romolo Reboa: "Variazioni in ordine a come si sono verificati gli eventi"

Sono tre le condanne in più arrivate nel processo d’Appello per la strage di Rigopiano, tra cui quella dell’ex Prefetto di Pescara, Francesco Provolo, condannato a 1 anno e 8 mesi per falso ideologico in atto pubblico. Condannati anche Leonardo Bianco, dirigente della prefettura di Pescara, ed Enrico Colangeli, tecnico comunale. Sono in totale 22 le assoluzioni confermate in secondo grado. “La sentenza è stata parzialmente riformata, quindi ci saranno delle variazioni in merito in ordine a come si sono verificati gli eventi”, ha commentato l’avvocato di parte civile, Romolo Reboa.

