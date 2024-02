Il professor Luca Dell'Atti si è anche scusato con la premier per quanto pubblicato sui suoi canali social

Il professor Luca Dell’Atti ha rassegnato le dimissioni da presidente del Museo civico di Ostuni (provincia di Brindisi) dopo essersi scusato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per aver pubblicato sui suoi canali social, un’immagine della premier a testa in giù. Lo conferma a LaPresse il Comune di Ostuni. Le dimissioni sono state rassegnate nelle mani del sindaco della città bianca, Angelo Pomes che, nell’immediatezza dei fatti, aveva dichiarato di prendere le distanze da Dell’Atti.

Sindaco Ostuni: “Da Dell’Atti assunzione responsabilità”

“Ringrazio il Prof. Luca dell’Atti per l’assunzione di responsabilità a tutela del Comune di Ostuni e dell’Istituzione Museo. Mi auguro che ciò sia sufficiente a chiudere tale spiacevole vicenda ristabilendo un clima politico più sereno nel rispetto delle istituzioni ma anche nei confronti dello stesso prof. Dell’Atti, che sin da subito si era scusato per l’immagine di pessimo gusto postata sulle sue storie Instagram, le cui doti umane, culturali e professionali sono oggettivamente riconosciute come ho avuto modo di sottolineare fin dall’inizio”. Così il sindaco di Ostuni (Brindisi), Angelo Pomes, dopo aver ricevuto le dimissioni del prof Luca Dell’Atti che in mattinata ha lasciato l’incarico di presidente del Museo civico di Ostuni (Brindisi) dopo aver chiesto scusa alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per aver pubblicato sui suoi canali social, un’immagine della premier a testa in giù.

