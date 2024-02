E' quanto risulterebbe da una consulenza tossicologica di parte depositata dalla difesa della ragazza

Nei capelli della 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa e un amico poi identificato in Tommaso Gilardoni sarebbero presenti tracce anomale di Ghb, la cosiddetta droga dello stupro. E’ quanto risulterebbe da una consulenza tossicologica di parte depositata dalla difesa della ragazza agli atti dell’inchiesta delle pm Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro che indagano sul figlio del Presidente del Senato e l’amico dj che la notte fra il 18–19 maggio avrebbero avuto rapporti sessuali con la giovane a casa della seconda carica dello Stato, dopo una serata all’Apophis Club di Milano.

La sostanza che rende incoscienti le vittime sarebbe stata individuata da una consulenza di parte effettuata a novembre 2023 da un esperto di tossicologia forense incaricato dall’avvocato Stefano Benvenuto che assiste la 22enne. Sul presupposto che i capelli crescono di un centimetro e mezzo al messe, in un frammento sarebbe stata rinvenuta la droga dello stupro in concentrazioni importanti e compatibili con una data prossima alla notte indicata nella denuncia. Contattato da LaPresse l’avvocato Stefano Benvenuto non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

