Il cadavere è stato trovato nel bosco a Manziana. Era a terra, vestito con abiti sportivi, con profonde lesioni al corpo

Il cadavere di un uomo di mezza età è stato trovato questa mattina intorno alle 8:30 nel bosco a Manziana, vicino Roma. Era a terra, vestito con abiti sportivi, con profonde lesioni al corpo. L’uomo verosimilmente stava facendo jogging quando è stato aggredito da tre rottweiler – che alcuni testimoni hanno riferito di aver avvistato in zona – forse scappati da un’abitazione poco distante. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto i Carabinieri di Manziana, il guardia parco del Bosco di Manziana, i carabinieri Forestali di Manziana, vetarinari e accalappiacani con fucili con sedativi. Presenti anche il sindaco e il vicesindaco di Manziana.

L’uomo indossava scarpe da ginnatica e pantaloncini corti e presenta profonde lesioni su parti sul viso e sulle braccia. Non si conoscono ancora le sue generalità.

