foto di archivio

La strage familiare nella notte ad Altavilla Milicia. L'uomo li ha strangolati, la primogenita di 17 anni è riuscita a salvarsi. Non si trova il corpo della donna

Un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie e due figli di 5 e 16 anni. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. L’uomo ha chiamato il 112 facendosi trovare a Casteldaccia, a pochi chilometri dal luogo della strage. Le indagini sono affidate al Reparto operativo di Palermo. Sul posto anche i militari della scientifica. Una terza figlia, una 17enne, è riuscita a salvarsi.

L’uomo si chiama Giovanni Barreca ed è un muratore. Le vittime sono la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. La terza figlia 17enne è salva: non è ancora chiaro se sia scappata dalla scena del delitto trovando rifugio a casa di amici o se ieri sera fosse a dormire fuori. La tragedia è avvenuta in via Regia Trazzera Marina di Granatelli, ad Altavilla Milicia, nel Palermitano.

Inquirenti: “Delitto particolarmente cruento”

La scena del delitto viene definita dagli inquirenti “particolarmente cruenta”. A quanto apprende LaPresse il corpo della moglie non sarebbe stato trovato in casa e sarebbero in corso le ricerche per individuare il cadavere: una delle ipotesi è che Barreca lo abbia sepolto prima di chiamare i soccorsi. Le indagini sono affidate ai militari del reparto operativo di Palermo, coordinati dai magistrati della procura Termini Imerese.

Figli soffocati, non si trova corpo della madre

Kevin ed Emanuel, rispettivamente di 16 e 5 anni, sono stati strangolati dal padre Giovanni Barreca che avrebbe ucciso prima il più piccolo per poi strangolare con una catena il più grande. La catena è stata trovata vicino al corpo di Kevin e si presume sia stata utilizzata anche per soffocare Emanuel.

Non si trova il corpo della donna, Antonella Salamone, madre delle due vittime: una delle ipotesi è che Barreca l’abbia fatta a pezzi e bruciata prima di chiamare il 112: questa possibilità – ancora da verificare – è emersa dalla prime parole che l’uomo ha detto di fronte ai carabinieri. La tragedia è avvenuta in via Regia Trazzera Marina di Granatelli, ad Altavilla Milicia, nel Palermitano. L’uomo è sotto interrogatorio. Gli inquirenti stanno valutando il coinvolgimento di altre persone, che avrebbero aiutato Barreca nel compimento della strage.

Terza figlia era in casa, trovata sotto choc

La terza figlia di Giovanni Barreca – l’uomo che questa notte ad Altavilla Milicia, nel Palermitano ha ucciso la moglie Antonella Salamone insieme ai due figli di 5 e 16 anni – era in casa al momento della strage. È stata trovata in stato confusionale dal personale del 118 che l’ha soccorsa. Non è ancora chiaro il motivo per cui la 17enne sia stata risparmiata dal padre. Sulla strage indagano i carabinieri della compagnia di Bagheria e il Nucleo operativo di Monreale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata