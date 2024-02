Le dichiarazioni dopo le esequie del padre al Duomo di Torino

“Personalmente non lo conosco. Le persone che non vogliono venire non mi riguardano, ognuno fa quello che vuole”. Così Emanuele Filiberto al Duomo di Torino rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’assenza del sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, al funerale del padre Vittorio Emanuele di Savoia.

