I manifestanti sono stati bloccati dalla polizia prima di raggiungere l'ingresso

Blitz di Centopercentoanimalisti ieri sera a Sanremo con tanto di striscione di denuncia sugli abbattimenti degli orsi in Trentino. Un gruppo di attivisti ha cercato di raggiungere l’entrata del Teatro Ariston dispiegando un manifesto scritto in inglese per contestare la politica della Provincia autonoma di Trento nella gestione dei grandi carnivori. I manifestanti sono stati bloccati dalle forze dell’ordine.

“Oltre alla vile esecuzione dell’orso M90, ricordiamo gli orsi assassinati apertamente o in modo clandestino, quelli ancora detenuti al Casteller, lo sterminio dei cervi del Parco naturale dello Stelvio e le minacce ai lupi – si legge in una nota, corredata dalle immagini della protesta di ieri sera -. Confermata la protesta di sabato 2 marzo: i nostri militanti saranno davanti al lager del Casteller per una forte azione a difesa degli orsi reclusi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata