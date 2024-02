Foto di archivio

L'animale domenica scorsa aveva inseguito, per circa 800 metri, una coppia di fidanzati 30enni in val di Sole

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato il decreto che autorizza, “previo riconoscimento”, l’abbattimento dell’orso M90.

Nessuna cattura e detenzione al centro di recupero fauna alpina del Casteller per l’animale che domenica scorsa ha inseguito, per circa 800 metri, una coppia di fidanzati 30enni. I due stavano facendo una passeggiata lungo la strada forestale sopra l’abitato di Ortisè, nel territorio comunale di Mezzana, in val di Sole.

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha esaminato la storia dell’orso – considerato ‘confidente’ e dunque problematico – e ha dato parere favorevole indicando, all’amministrazione la possibilità della cattura o della rimozione. Il governatore, infine, ha scelto l’abbattimento.

