La protesta degli agricoltori ha sfilato pe le vie della Capitale

Sono arrivati al Colosseo i trattori di Riscatto Agricolo dal presidio di via Nomentana. I trattori sono quattro: il primo è blu, mentre gli altri sono verde, bianco e rosso, a formare la bandiera italiana. Dopo aver rinunciato alla manifestazione a piazza San Giovanni gli agricoltori hanno deciso per una sfilata con i trattori per il centro di Roma scortati dalle forze dell’ordine.

