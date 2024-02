Sul posto le volanti della polizia che hanno transennato e messo in sicurezza l'intera zona

Un uomo è al momento barricato nella propria abitazione a San Giovanni a Teduccio, quartiere a est di Napoli. Secondo quanto apprende LaPresse, l’uomo – di cui non sono ancora state fornite le generalità – stamani si è affacciato armato dal balcone della sua abitazione in via Raffaele Testa, armato prima di asserragliarsi in casa. Sul posto le volanti della polizia che hanno transennato e messo in sicurezza l’intera zona.

