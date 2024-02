La causa è probabilmente una fuga di gas

Una coppia di coniugi è morta in una esplosione e successivo incendio stanotte in un appartamento a Torre del Greco (provincia di Napoli). La causa una probabile fuga di gas. Durante le operazioni di soccorso sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco in una vicina abitazione, interessata dal crollo di una parete, i corpi privi di vita di due anziani coniugi. L’intervento si è concluso stamattina con la messa in sicurezza delle aree interessate dallo scoppio e dalle fiamme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata