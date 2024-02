Almeno 45 i giovani indagati: c'è anche un trapper

Vasta attività di contrasto alle bande giovanili da parte della Polizia di Stato di Piacenza, con esecuzione di provvedimenti di natura penale e amministrativa, a carico di decine di giovanissimi responsabili di rapina, rissa, lesioni, porto abusivo di armi, spaccio ed estorsione. Le indagini hanno permesso di far luce su gruppi di giovani, minorenni e appena maggiorenni, che cercavano di strutturarsi in vere e proprie bande organizzate per il predominio sul territorio, che sono stati individuati e messi in condizione di non proseguire le loro attività criminose. Sono complessivamente 45 i giovani – maggiorenni e minorenni, sia italiani sia stranieri – indagati. Tra loro anche il leader di un emergente gruppo musicale trap piacentino, denunciato a seguito di indagini svolte lo scorso anno dalla Squadra Mobile, assieme ad altri tre ragazzi ed indagato per spaccio di droga e contrabbando di sigarette elettroniche.

