Le indagini coordinate dalla Procura guidata da Raffaele Cantone

Avrebbe trasportato stupefacente a bordo di un mezzo che il Comune di Perugia gli aveva affidato per svolgere la sua attività, affiancato da un detenuto ammesso al lavoro all’esterno. Un dipendente comunale di Perugia figura tra i destinatari dell’ordinanza emessa dal gip del Tribunale perugino, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura guidata da Raffaele Cantone, ed eseguita dai finanzieri del Comando provinciale di Perugia. L’ordinanza dispone l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 6 persone (per 4 la custodia cautelare in carcere, per uno gli arresti domiciliari e per l’ultimo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Gli indagati, quattro italiani, uno di origine albanese e un dominicano, sono tutti residenti nella provincia di Perugia. L’indagine è scattata a seguito di una segnalazione della Polizia Municipale di Perugia circa presunte irregolarità in relazione al rifornimento di carburante di un mezzo di proprietà del Comune, utilizzato da un dipendente, assunto con la qualifica di operaio. I successivi accertamenti della Guardia di Finanza hanno fatto emergere i rapporti del dipendente in questione con un soggetto, proveniente dalla Campania, già detenuto nel carcere di Capanne e ammesso al lavoro all’esterno, che a sua volta era in contatto con altri ex detenuti del carcere di Capanne e destinatari di misure alternative, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. È stato ricostruito così come il dipendente comunale, che per lo svolgimento delle proprie mansioni era stato affiancato da uno dei detenuti ammesso al lavoro all’esterno, avrebbe avuto un ruolo nelle attività di approvvigionamento e trasporto dello stupefacente, utilizzando proprio il mezzo che il Comune di Perugia gli aveva affidato per svolgere la sua attività, anche in orari lavorativi. Per tali compiti sarebbe stato ricompensato con la dazione di sostanza stupefacente di cui egli stesso sembra facesse uso.

