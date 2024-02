Foto di archivio

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni amici dell'uomo che non avevano sue notizie da 72 ore

Un 70enne è rimasto per oltre tre giorni immobile, con braccia e gambe bloccate sotto il peso di un armadio cadutogli accidentalmente addosso. E’ successo a Firenze. L’uomo è stato poi salvato dagli agenti della questura fiorentina e non ha riportato gravi lesioni.

Ad allertare la polizia sono stati alcuni amici dell’uomo, preoccupati perché da alcuni giorni non avevano sue notizie e non rispondeva al telefono da 72 ore. Gli agenti delle volanti di via Zara sono andati a fare una prima verifica nel palazzo in cui abitava ma dal suo appartamento, nel quartiere di Rifredi, non arrivava alcuna nessuna risposta. I poliziotti hanno poi recuperato le chiavi di riserva della porta di casa: una volta aperta, si sono trovati di fronte quella della camera da letto bloccata. Per entrare hanno dovuto fare irruzione: in quattro hanno poi sollevato un pesante armadio sotto cui il 70enne era rimasto bloccato. L’uomo poi è stato accompagnato in ospedale.

