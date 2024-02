Foto di archivio

La giovane è stata trasferita all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è morta nel reparto rianimazione

Tragedia ad Asti dove una ragazzina di 12 anni si è tolta la vita. Secondo quanto si apprende la giovane avrebbe usato un asciugamano per soffocarsi in bagno. Le sue condizioni sono apparse disperate ed è stata portata al pronto soccorso Cardinal Massaia di Asti per poi essere trasferita al Regina Margherita di Torino, dove è morta nel reparto rianimazione. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

