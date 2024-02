Foto dall'archivio

I fermati per le violenze sono in tutto 7, tutti di nazionalità egiziana

Il gip del tribunale per i minori ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i tre indagate minorenni nello stupro della tredicenne avvenuto la sera del 30 gennaio in un bagno del parco villa Bellini a Catania.

I fermati per lo stupro sono 7, tutti di nazionalità egiziana, e sono arrivati in Italia da minorenni tra novembre 2021 e marzo 2023, risultando come minori non accompagnati. A loro i carabinieri che indagano sulla vicenda sono risaliti anche grazie alla collaborazione di uno dei 5 che hanno assistito alla violenza che avrebbe indicato agli inquirenti gli altri sei partecipanti allo stupro. Il ragazzo che ha collaborato non sarebbe uno dei due riconosciuti dalla vittima.

