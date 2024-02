Foto dall'archivio - Catania

La violenza nei bagni di Villa Bellini la sera del 30 gennaio

La 13enne vittima dello stupro da parte di 7 giovani a Catania, di cui 4 maggiorenni e 3 minorenni, ha riconosciuto due dei ragazzi del branco. Secondo quanto si apprende si tratta di uno dei due che hanno abusato fisicamente di lei e di uno dei cinque che hanno assistito allo stupro, avvenuto nei bagni di villa Bellini la sera del 30 gennaio tra le 19.30 e le 20.

Si terrà tra domani e dopo domani l’udienza di convalida delle misure cautelari emesse nei confronti dei 7 giovani . La richiesta di convalida è stata firmata in tarda mattinata e verrà notificata tra oggi e domani ai 7, accusati di violenza sessuale di gruppo. L’udienza si terrà per i 3 minorenni davanti al gip del tribunale dei minori, mentre per i 4 maggiorenni sarà davanti al giudice ordinario.

