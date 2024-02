Fra gli interrogati di oggi c'è anche il ragazzo che he raccontato agli inquirenti cosa è accaduto la sera del 30 gennaio a villa Bellini

Si sono conclusi da poco gli interrogatori di Garanzia per i quattro ragazzi maggiorenni accusati dello stupro di gruppo di una tredicenne nei bagni di in un parco pubblico a Catania. Alcuni degli indagati hanno risposto alle domande del gip ha detto all’uscita il procuratore aggiunto Sebastaino Ardita. Fra oggi e domani si terranno anche gli interrogatori degli altri 3 minorenni davanti al gip del tribunale per i minori.

Fra gli interrogati di oggi c’è anche il ragazzo che he raccontato agli inquirenti cosa è accaduto la sera del 30 gennaio a villa Bellini. Il giovane avrebbe detto al giudice di essere stato lì per caso e di non aver partecipato alle violenze.

