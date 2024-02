Foto di archivio

La donna forse ha avuto un malore. Inutile l'arrivo dei soccorsi

Dramma questa mattina a Piscinas, nel Sud Sardegna. Un’anziana del paese è morta a seguito delle gravi ustioni riportate dopo essere caduta nel suo caminetto.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, 71 anni, come ogni mattina stava accendendo il focolare per potersi scaldare. All’improvviso – non si sa se per un malore – ha perso l’equilibrio ed è caduta nel camino restando ustionata. A chiamare i soccorsi è stato un parente che abita in zona e che ha sentito le urla della signora. Inutile, però, l’arrivo dei medici del 118 che hanno provato a rianimarla senza successo.

