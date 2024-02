Circa 250 mezzi in marcia verso la periferia della capitale

Al via un’altra settimana di contestazioni di allevatori e agricoltori contro le politiche green dell’Unione europea. Intorno alle 7 di lunedì 5 febbraio è partito dalla zona del casello autostradale della Valdichiana il corteo di trattori diretto a Roma per portare la protesta degli agricoltori toscani nella capitale. Il convoglio si aggregherà al resto dei trattori provenienti da tutta Italia. Confermati altri presidi e marce da nord a sud. Una trentina di trattori ha viaggiato lungo la via Aurelia, fermandosi per un presidio all’altezza di Cerveteri.

