Sono quattro e verranno ricoverati nella struttura sanitaria meneghina

Quattro bambini palestinesi sono arrivati a Milano per essere ricoverati all’ospedale ‘Vittore Buzzi’. Hanno dai quattro ai sette anni e sono accompagnati dalle loro famiglie. Sono sbarcati a La Spezia la mattina del 5 febbraio, a bordo della nave Vulcano della Marina Militare italiana, e poi sono stati portati nel capoluogo lombardo. I piccoli pazienti “provengono dalla guerra e stanno stanno arrivando con le automediche di Areu. Li accogliamo e subito svolgeremo le prime visite per inquadrare la situazione. Non conosciamo ancora le patologie ma i nostri specialisti sono pronti, non conosciamo patologie ma non gravi”, ha spiegato la direttrice generale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo. “Abbiamo preparato un kit che comprendere prodotti per le prime necessità, dallo spazzolino a qualche giocattolo. Abbiamo un mediatore culturale e anche l’Associazione Obm onlus ci sta aiutando in questo percorso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata