Le dichiarazioni all'apertura dell'anno giudiziario: "Anche il giudice amministrativo deve confrontarsi con la modernità"

L’intelligenza artificiale potrebbe aiutare anche nei processi nelle aule di tribunale. “Anche il giudice amministrativo deve confrontarsi con la modernità, verificando come in base al principio del buon andamento della azione amministrativa possano essere utilizzati gli algoritmi, informatizzati gli appalti, rappresentate digitalmente le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche. Già si sono affermati, ad esempio, i principi di non discriminazione algoritmica e di non esclusività della decisione algoritmica”. Così il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, all’apertura dell’anno giudiziario al Consiglio di Stato a palazzo Spada a Roma.

