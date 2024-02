In centinaia hanno partecipato all'evento attraversando il centro storico della città lombarda

Fiaccolata a Monza in sostegno a Ilaria Salis, la 39enne insegnante detenuta in Ungheria per una presunta aggressione a due militanti neonazisti. In centinaia hanno partecipato all’evento, promosso anche dal ‘Comitato Ilaria Salis’, attraversando il centro storico della città lombarda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata